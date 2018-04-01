12 firmanın 1,4 milyar liralık yatırımı teşvik kapsamına alındı

Türkiye'nin, savunma sanayisindeki yerli üretimin geliştirilmesi yönündeki yaklaşımı yeni yatırımları da beraberinde getiriyor. Sektörün güçlü aktörleri kapasitelerini ve ürün çeşitliliklerini artırmak için yatırım yaparken, sektöre yeni üreticiler de katılıyor.

Söz konusu yatırımlardan bir bölümü yeni üretim hatları kurulması, makine ve teçhizat ilavesini içerirken, bir bölümü de tümüyle yeni yatırımı kapsıyor.

12 firmanın 13 yatırımı teşvik kapsamına alındı

Savunma sanayisine yönelik yatırımlar çeşitli yatırım teşvik mekanizmalarıyla da destekleniyor. Bu yılın ocak ve şubat aylarında 12 firmanın 13 yatırımı teşvik kapsamına alındı. Bu yatırımların ekonomik büyüklüğü 1 milyar 399,5 milyon lirayı buldu.

En büyük yeri ROKETSAN tutuyor

Bu yatırımlar içinde en büyük yeri, Türk savunma sanayisinin roket ve füze üreticisi ROKETSAN'ın yatırımları tutuyor. ROKETSAN, 868 milyon liralık yatırımla ürün çeşitlendirmesine gidecek. Şirket, böylece yılda 4 "teknoloji platformu" üretmeyi hedefliyor.

ASELSAN’dan 290 milyon 100 bin liralık yatırım

ASELSAN, haberleşme cihazları için 135 milyon lira, elektronik "kara ve silah", "deniz", "hava ve füze savunma" sistemleri için 155 milyon 100 bin lira olmak üzere toplam 290 milyon 100 bin liralık yatırıma gidecek.

AK Savunma, 162 milyon 700 bin liralık tümüyle yeni bir yatırımı hayata geçirecek. Bu yatırımla 9x19 milimetreden başlanarak, 5,56, 7,62, 12,7 milimetre hafif silah mühimmatlarına ait kovan ve çekirdeklerin seri üretiminin yapılması planlanıyor.

Pek çok sistemin parça ihtiyacı karşılanacak

Çakıroğlu Demir Çelik; makine, otomotiv, savunma sanayisi ve sağlık sektörüne yönelik aksam ve parçalar üretmek için yeni bir yatırımı hayata geçirecek. Şirket bu yatırım için 21 milyon 400 bin liralık kaynak kullanacak.

Dora Makina, savunma ve otomotiv sanayisine yönelik muhtelif yedek parça üretimi için 19 milyon 300 bin liralık yatırım gerçekleştirecek.

Serdar Plastik; savunma, beyaz eşya, otomotiv yan sanayisi, termoteknik alanlarında kullanılan çeşitli plastik enjeksiyon parça ve komponentleri için 10 milyon 700 bin liralık yatırım yapacak.

Entil Endüstri Yatırımları, savunma döküm silindiri, muhtelif otomotiv ve makine parçaları için 10 milyon liralık yatırıma gidecek.

PDMSOL Savunma ve İmalat Teknolojileri, termal görüş kamerası ve gece görüş dürbünü metal aksam ve yedek parçası üretimine yönelik 5 milyon liralık yatırımda bulunacak.

Kaleli Şaft ve Metal Sanayi, traktör parçaları, ziraat makineleri aksam ve parçaları, savunma sanayisine yönelik muhtelif parça üretimine yönelik 5 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.

Aslan Makina Sanayi, 2 milyon 500 bin liralık yatırımla çeşitli savunma, kara ve havacılık ürünü parçalarının üretimine yönelik kapasitesini artıracak.

Hava araçlarına yönelik üretim

Ayruz Endüstriyel Ürünler, helikopterlerde kullanılan arama kurtarma vinci, helikopter yakıt transfer pompası, tanklar için dizel motor parçaları üretimine yönelik 3 milyon 300 bin liralık yatırım yapacak.

Uçak, insansız hava aracı ve helikopterler için enerji sistemleri üreten ASPİLSAN, uçak aküsü, akü aksam ve parçaları, baskılı devre kartları üretimi için 1 milyon 500 bin liralık yatırıma gidecek.

Kaynak: AA