Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar, 3 bin 596 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, bin 330 megavat kapasiteli Keban Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde hız regülatörü arızası nedeniyle 00.08'de başlayan kesinti, 16.59'a kadar devam edecek.