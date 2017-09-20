  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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11 akaryakıt şirketine 4,5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 11 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 526 bin 451 lira ceza verildi.

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11 akaryakıt şirketine 4,5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunulması, kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipman bulundurulması, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmaması, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi ve dağıtıcısı haricinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmal edilmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, lisanssız akaryakıt satışı yapılması ve sigorta yaptırmak yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi sebeplerle 11 akaryakıt şirketine, 200 lira ile 1 milyon 26 bin 994 lira arasında değişen miktarlarda toplam 4 milyon 526 bin 451 lira para cezası uygulandı.

EPDK ayrıca 8 şirketten benzer nedenlerden dolayı yazılı savunmalarını istedi.

Etiketler: EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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