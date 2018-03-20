100 ton canlı balık, İzmir'den Umman'a 24 saatte taşındı

Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın alt markası olarak dünyanın 121 ülkesine hava kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor. Son yıllarda Türk ihracatçısının farklı pazarlara açılmasına önemli katkılarda bulunan Turkish Cargo, başarılı bir hizmete imza attı. Turkish Cargo, 100 ton ağırlığına denk gelen 1 buçuk milyon canlı çipura balığını İzmir’den Umman’a taşıdı. Balıkların zarar görmemesi için su altında ihtiyaç duydukları ortam uçakta da sağlandı.

Su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla 'ph' dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi.

Gerçekleştirilen taşıma ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, taşımacılığın tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer aldığını, ancak başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özen şunları söyledi:

“Bodrum’dan Umman’a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balık ilk hazırlıkların ardından, önce 3 saat içerisinde tırlarla İzmir’e taşındı, sonrasında arkadaşlarımız balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağımıza yükledi. İzmir’den Umman’a ise 3 saatte uçarak tüm taşıma sürecini toplamda 24 saat içerisinde çözüme kavuşturduk. Boeing 777F tipi kargo uçağımızla, Canlı Hayvan Taşıma Kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu operasyon ile azami hassasiyet gerektiren canlı hayvan taşımaları konusundaki başarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Bir uçakla 1 buçuk milyon adet canlı balığı taşımak; doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolünde de uzmanlık gerektirir. Ayrıca bu taşıma, kullanılan oksijen tüpleri nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer almaktaydı. Biz hem balıkların sağlığı için gerekli ortamı hem de operasyonun gerekliliklerini, alanında uzman ekibimiz ve Turkish Cargo güvencesi ile başarılı bir şekilde sağladık.’’

Kaynak: İHA