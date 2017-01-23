100 milyondan fazla kişi numarasını başka operatöre taşıdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) verilerinden derlenen bilgilerine göre, 73 milyon 650 bin 996 mobil abone bulunan Türkiye'de, bugün itibarıyla 100 milyon 543 bin 257 kez cep telefonu numarası başka bir operatöre taşındı.

Numara taşıma işleminin başladığı 9 Kasım 2008'de 653 bin numara taşınırken bu sayı bir sonraki yıl 9 milyona çıktı. 2010'da 15 milyon, 2011'de 14 milyon, 2012'de 11,5 milyon, 2013'te 15,1 milyon, 2014'te 13,6 milyon, 2015'te 11,8 milyon, 2016'da ise yaklaşık 9 milyon numara taşıma gerçekleşti.

Türkiye'de bugün itibarıyla toplam 100 milyon 543 bin 257 kez cep telefonu numarası başka bir operatöre taşındı.

Sabitte taşıma ilgi görmedi

Türkiye'de, 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugün itibarıyla sabit hatlarda toplam 1 milyon 266 bin 415 numara taşıma gerçekleşti.

Uygulamanın başladığı günden bu yana taşınan numara sayıları kümülatif olarak şöyle:

Yıl Numara Taşıma Sayısı

2008 (9 Kasım) 653.362

2009 10.096.279

2010 24.895.540

2011 38.700.292

2012 50.238.861

2013 65.365.742

2014 78.965.742

2015 91.810.000

2016 99.998.000

2017 (23 Ocak) 100.543.257

