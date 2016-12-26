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100 Hazine avukatı istihdam edilecek

Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında yer alan muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıklarında çalıştırılmak üzere 100 Hazine avukatı alınacak.

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100 Hazine avukatı istihdam edilecek

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıklarında çalıştırılmak üzere sınavla 100 Hazine avukatı istihdam edilecek.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Hazine avukatlığı giriş sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvurabilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat'ta Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az 20 gün önce gönderilecek.

Sınav için başvurular, Maliye Bakanlığı ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfalarında yer alan başvuru formu ile elden veya posta yoluyla yapılabilecek. Başvurular, 9 Ocak'ta başlayıp 20 Ocak'ta sona erecek. AA

Etiketler: maliye bakanlığı, avukat, hazine avukatı, resmi gazete
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