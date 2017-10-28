10 yılda 105 milyon 320 bin adet trafik cezası kesildi

Türkiye'de, 2007-2016 yılları arasında toplam 18 milyar 1 milyon 281 bin liralık, 105 milyon 320 bin adet trafik cezası kesildi; 7 milyon 845 bin araç da trafikten men edildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "trafik denetimlerinde geçici olarak el konulan ehliyet sayıları ile kesilen para cezaları ve miktarları" hakkında bilgi verdi.

Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre, ülke genelinde 3 bin 500 sürücü kursu faaliyet gösteriyor, bu kurslarda yaklaşık 40 bin eğitimci görev yapıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi ehliyet almak için başvuru yapıyor ancak 1 milyon 200 bin kişi ehliyet alabiliyor.

YILLARA GÖRE GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİ SAYISI

YIL ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI 5 KEZ HIZ LİMİTİ AŞMA

100 CEZA PUANI AŞIMI DİĞER

2007 106.168 985 2.165 1.242

2008 133.757 1.827 2.695 1.153

2009 121.787 1.090 14.330 1.422

2010 139.844 638 21.894 1.196

2011 116.469 341 13.956 959

2012 137.928 173 17.470 2.114

2013 125.043 159 16.849 8.445

2014 114.239 108 16.335 10.843

2015 101.509 59 10.107 7.562

2016 100.662 104 6.538

6.143

TOPLAM 1.197.406 5.484 122.339 41.079

Buna göre, son 10 yılda alkollü araç kullanan toplam 1 milyon 197 bin sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. 5 bin 484 sürücünün 5 kez hız limitini aşmadan, 122 bin sürücünün de 100 ceza puanını aşmadan dolayı ehliyeti geçici olarak alındı.

Son 10 yıla bakıldığında, "alkollü araç kullanımdan" dolayı sürücü belgesine en çok el konulan yıl 139 bin kez ile 2010 yılı oldu. "5 kez hız limitini aşma" nedeniyle en çok ehliyet alınan yıl bin 827 ile 2008 yılı olurken, 2010 yılı 21 bin ile en çok "100 ceza puanı aşıldığı" için geçici olarak ehliyet alınan yıl olarak gerçekleşti.

YIL TRAFİK CEZA SAYISI PARA CEZA MİKTARI (TL) SAVCILIK VEYA MÜLKİ AMİRE SEVK EDİLEN SÜRÜCÜ SAYISI TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇ SAYISI

2007 7.078.579 763.224.556 200.367 638.444

2008 8.612.983 1.016.896.211 230.987 769.397

2009 8.499.073 1.061.109.823 235.862 843.089

2010 8.715.742 1.137.509.424 250.209 823.897

2011 8.969.433 1.234.938.597 253.302 762.736

2012 10.732.000 1.594.821.942 276.809 826.713

2013 13.365.520 2.372.220.636 140.289 786.087

2014 13.618.311 2.814.614.066 6.075 777.763

2015 12.389.268 2.772.582.737 2.314 731.110

2016 13.339.433 3.233.363.241 1.219 886.065

TOPLAM 105.320.342 18.001.281.233 1.597.433 7.845.301

Bu tabloya göre, son 10 yılda toplam 18 milyar 1 milyon 281 bin liralık, 105 milyon 320 bin adet trafik cezası kesildi. Trafik cezası kesilen 1 milyon 597 bin sürücü savcılık veya mülki amire sevkedilirken, toplam 7 milyon 845 bin araç da trafikten men edildi.

13 milyon 618 bin adet ile 2014 yılı en çok ceza makbuzu kesilen yıl olurken; 2016 yılı, 3 milyar 233 milyon 363 bin lira ile en çok para cezası kesilen yıl olarak gerçekleşti.

Kazaların yarıya yakını aşırı hızdan

Sürücü kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı kazalara bakıldığı zaman; bu kazaların yarıya yakını aşırı hızdan kaynaklanıyor. Trafik kazalarının yüzde 43'ü aşırı hızdan, yüzde 15'i hatalı sollamadan, yüzde 2,73'ü kırmızı ışık ihlalinden, yüzde 2,53'ü ters yöne girmekten, yüzde 1,36'sı da alkollü araç kullanmaktan meydana geliyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, araçların hızlı gitmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu çarpıcı bir örnekle ortaya koydu.

Buna göre, 32 kilometre hızla giden bir aracın çarptığı 100 yayadan 5'i, 64 kilometre hızla giden bir aracın çarptığı 100 yayadan 85'i, 90 kilometre hızla giden bir aracın çarptığı 100 yayadan 99,9'u ölüyor.

30 kilometre hızla giderken kaza yapmak 1. kattan, 50 kilometre hızla kaza yapmak 3. kattan, 70 kilometre hızla kaza yapmak 6. kattan, 90 kilometre hızla kaza yapmak 10. kattan, 110 kilometre hızla kaza yapmak 15. kattan düşmeye eşdeğer olarak gösteriliyor.

Türkiye'de temmuz 2017 yılı itibarıyla sürücü sayısı 28 milyon 740 bin 383, motorlu araç sayısı ise 21 milyon 763 bin 103 olarak belirlendi. Bu yıl 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, bin kişiye düşen araç sayısı yüzde 10, sürücü sayısı ise yüzde 33 oranında arttı.

Kaynak: AA