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10 Ocak altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 960,00 lira oldu.

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10 Ocak altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 960,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,6 141,8 143,2 143,4
Cumhuriyet Ata Lira 933 949 944 960
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129 133 130,5 134,5
Lira(Tam) Ziynet 912 930 922 940
Yarım Ziynet 456 466 461 471
Çeyrek Ziynet 228 233 230 235
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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