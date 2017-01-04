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10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi Ankara'da

Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi'nin 10'uncusu, 11-14 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

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10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi Ankarada

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yüksek hızlı demiryoluyla ilgili dünyadaki en önemli etkinlik olan kongrenin teması, "sürdürülebilir ve rekabetçi işletmelere yönelik bilgilerin paylaşımı" olarak belirlendi. TCDD'nin ev sahipliğinde Ankara ATO Congresium'da 11-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek kongre kapsamında, oturumlar ve toplantıların yanı sıra demiryolu sistemlerindeki en son gelişmelerin sergileneceği ticari fuar düzenlenecek.

Kongreye demiryolu tedarikçileri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, uluslararası örgütler ve finansal kuruluşların üst düzey temsilcileri katılacak.

Dünya genelinde yaklaşık 24 bin kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattı işletiliyor, bu hatlarda 15 milyardan fazla seyahat gerçekleştirildi. Gelecek 20 yıl içinde bu sayının iki katına çıkması bekleniyor.

Öte yandan 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren (YHT) işletmeciliğine geçilen Türkiye’de, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında YHT seferlerine başlandı. Ankara-İzmir, Ankara-Sivas ve Bursa-Bilecik arasında YHT hatlarının inşası devam ediyor. AA

Etiketler: Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi, tcdd genel müdürlüğü, ankara, ato congresium, yht
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