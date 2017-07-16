"1 milyar dolarlık kamyon ihraç edeceğiz"

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Aksaray'dan önümüzdeki senelerden itibaren 1 milyar dolarlık kamyon ihraç etmeyi planlıyoruz." dedi.

Sülün, Otomarsan adı altında 1967 yılında kurulduklarını 92 kişi ile başladıkları serüvenlerine bugün 6 bin 300 kişi ile devam ettiklerini söyledi.

Sülün, "Toplam 2 fabrikamız var. Bunları biri Hoşdere'de otobüs fabrikası. Daimler otobüs dünyasının en büyük fabrikası. Aksaray'da kamyon üretiyoruz. Son senelerdeki yatırımımızla kamyon üretim kapasitemizi ikiye katlıyoruz. Bunun da çok ciddi bir bölümü ihraç edilecek. Aksaray'dan önümüzdeki senelerden itibaren 1 milyar dolarlık kamyon ihraç etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu senenin başında Aksaray'da ikinci Ar-Ge merkezinin temelini attıklarını bir sene içerisinde bitireceklerini belirten Sülün, "Aksaray'dan bütün dünyaya mühendislik ihraç ediyor olacağız. Türk mühendisleri olacak. Aksaray'a test merkezi kuruyoruz. Çeşitli testler yapılacak. Tüm dünyadaki Mercedes kamyonları için geçerli olacak. Başka alternatif yok. Tek merkez Aksaray olacak." dedi.

Sülün, 2017'nin ilk 6 ayında otomotiv pazarında bütün segmentlerde ve bütün ürün gruplarında ortalama yüzde 10 düşüş yaşandığını ancak ağır vasıtadaki düşüşün daha kuvvetli olduğunu, ikinci yarı yılda normal seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

"Yatırımlarımıza hiç durmadan devam ediyoruz"

Süer Sülün, Türkiye'de toplam 1 milyar avroyu geçen yatırımları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz yatırımlarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. 50 yılda 1 milyar avrodan fazla yatırım yaptık. Türkiye'nin gelişimi ile global ekonominin gelişimi ile bizim yatırımlarımız da devam edecek. Türkiye'de biz her 3 kamyondan 2'sini her 2 otobüsten bir tanesi üretiyoruz. Türkiye'de 50 yıldan beri varız. Sonsuza kadar da Türkiye'de kalmayı düşünüyoruz. Türkiye önemli bir pazar. Ekonomik verilere baktığımız zaman Türkiye büyüyor. Arzu ettiğimizden az büyüyoruz ama bu ekonomidir, inişler ve çıkışlar olacak. Dolayısıyla biz yatırımlarımızla hep büyüyeceğiz diye bakıyoruz. Türkiye büyüyecek. Biz büyüyeceğiz. Beraber büyüyeceğiz. Kısa vadeli değil uzun vadeli düşünerek yatırımlarımızı ve pozisyonumuzu ona göre alıyoruz."