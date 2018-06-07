  • 07 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.471
    EURO 5.299
  • BIST 98417.6
    ALTIN 186.779
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yurt dışı doktora araştırma burs programı başvuruları 31 Temmuz'da sona eriyor

Yurt dışı doktora araştırma burs programı başvuruları 31 Temmuz'da sona eriyor

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), bu yıl ilk defa uyguladığı 'Doktora Yapan Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları' programı başvuruları, 31 Temmuz'da sona eriyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yurt dışı doktora araştırma burs programı başvuruları 31 Temmuzda sona eriyor

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılması ve nitelik olarak iyileştirilmesi yolunda hayata geçirilen projelerden olan YÖK-YUDAB Programı'na başvurular devam ediyor.

Program için 17 Nisan'da başlayan başvurular, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak.

Türkiye'nin öncelikli alanlarından birinde doktora tez aşamasına geçmiş ve devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırma görevlileri, başvurularını "http://www.yudab.yok.gov.tr" adresinden yapıyor.

Her yıl 400 araştırma görevlisi faydalanacak

Yükseköğretim tarihinde yine ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB Programı kapsamında, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurt dışında araştırma yapma imkânı sunuluyor.

Programla belirlenen öncelikli alanlarda, devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve doktora eğitiminin tez aşamasındaki öğrenciler, mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaksızın en az 6 ay, en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yurt dışına gönderilecek.

Her yıl 400 araştırma görevlisinin bu destek programından faydalandırılması planlanırken, programdan faydalanacak araştırma görevlilerinin yurt dışına gidiş-dönüş yol masrafları da YÖK tarafından karşılanacak.

Araştırma görevlileri gittikleri ülkeye göre aylık 2 bin 750 - 3 bin 500 lira arasında burs alacak.

Doktora ders döneminin bitmiş olması gerekiyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasındaki 2547 sayılı Kanun uyarınca bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan tüm T.C. vatandaşları ile gerekli diğer şartları taşımak kaydıyla başvuru yapabiliyor.

Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB Programı'na şimdiye kadar çok yoğun bir başvuru alındığı belirtildi.

Kaynak: AA


 

Etiketler: YÖK, doktora, araştırma burs programı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER