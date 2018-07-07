Yükseköğretim kurumlarında katkı payları değişmedi

Yükseköğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilgili sayılı yazısı üzerine, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı. Buna göre, öğrenci ve devlet katkısı miktarları bir önceki yıla göre değişmedi.

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma ya da yenileme sırasında, Engelliler Hakkında Kanun ve "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" gereği, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

Ayrıca, birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Katkı payları ve öğrenim ücretleri kayıt sırasında ödenecek

Engelli olduğu halde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına dair kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödedikleri öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı, ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

Öğrenim ücreti tutarları belli oldu

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi.

Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak ve cari hizmet maliyetinin 5 katını aşmamak, lisansüstü programlarda ise öğrenci katkı payının 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek.

Suriye vatandaşlarından, burslandırılmaları yurt dışı kuruluşlar tarafından yapılanlar hariç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında, ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Ayrıca birinci öğretim ve açık öğretim programlarında, program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanacak.

Öğrenim ücretinin kullanılması

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.

Kaynak: AA