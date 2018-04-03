Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuramayanlar için ikinci şans

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını 1-21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek.

YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar isterse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

10.00'dan sonra sınava alınmayacaklar

TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü olacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA