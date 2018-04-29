Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mardin Kızıltepe'de de yapılacak

ÖSYM Başkanlığı, Mardin Valiliği ve Mardin Kızıltepe Kaymakamlığı'nın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) düzenlenmesine yönelik talebini değerlendirdi.

2018-YKS başvurularında Mardin merkezi tercih eden aday sayısı ve buradaki sınav binaları kapasitesini değerlendiren ÖSYM Yönetim Kurulu, Mardin'de sınava girmek için tercih yapan ancak yetersiz kapasite nedeniyle merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle, Kızıltepe'de de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA