Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu sona erdi

10.15 itibariyle başlayan ve 180 dakika süren Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında hazırlanan soruları yanıtlamaya çalıştı.

AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday, 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda sınava alındı.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltildi.

Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) sona erdi

YKS'nın üçüncü ve son oturumu olan YDT'ye başvuru yapan 131 bin 453 aday, 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alındı. YDT'ye katılan adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT'de her dil için ayrı soru kitapçığı hazırlandı. Sınavda adaylara 80 soru için 120 dakika cevaplama süresi verildi.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı.

Sınav soruları

ÖSYM, YKS sorularının tamamını bugün akşam saatlerinde internet sitesinden açıklayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılan birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen bir tarihte değişikliğe gitmedi. Buna göre YKS sonuçları, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018’de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan YKS sınavına dair açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber