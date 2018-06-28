Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum şeklinde yapılacak. Öğrenciler sınavın ilk günü 30 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek. Sınav 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

İkinci günün ilk oturumunda öğrenciler Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) girecek. Sınav 180 dakika sürecek.

Aynı günün ikinci oturumunda, başvuran öğrenciler Yabancı Dil Testi için sınava girecek. 15.45’te başlayacak olan sınav 120 dakika sürecek.

2 milyonun üzerinde adayın gireceği sınavda soru dağılımı ise şöyle:

Sınav giriş yerleri

ÖSYM, öğrencilerin sınav başlangıç saatinden en az 1 saat önce sınav giriş yerlerinde bulunması gerektiği konusunda uyardı. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğlenden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgeleri'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Belgede, sınava girilecek okul, sıra ve salon no gibi bilgiler yer alıyor.

Sınavın ilgili oturumuna ait giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak.

Ayrıca öğrenciler sınav günü yanlarında T.C. kimlik kartı da bulundurmak zorunda.

Giriş belgeleri, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden alınabiliyor.

YKS puan hesaplaması nasıl yapılacak?

YKS barajını geçmek için öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi’nde 150 puan, Alan Yeterlilik Testi’nde 180 puan almaları gerekiyor.

Sınav puan hesaplamasında, ilk olarak her adayın doğru ve yanlış cevap sayısı belirleniyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor. Böylece adayın net sayısı bulunuyor.

Öğrencilerin TYT puanının hesaplanması için Temel Matematik ve Türkçe testlerinden en az 0,5 ham puan almış olması gerekiyor. AYT ve YDT sınavlarında da aynı işlem geçerli. Öğrenciler sınavlardan en az 0,5 ham puan almalı.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ise ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak bulunuyor. Diploma notunu bildirmeyen veya diploma notu 50’nin altında olan adayların diploma notu 50 olarak kabul edilecek ve bu şekilde değerlendirmeye alınacak.

Son olarak, OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak öğrencilerin sınav puanlarına eklenecek. Böylece öğrencilerin yerleştirme puanları hesaplanacak.

Sınav sonuçları nasıl kullanılacak?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakkı bulunuyor. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yok.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekiyor.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerli. Uygulamaya yönelik usul ve esasları YÖK belirleyecek.

Sınav sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacak:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıralar

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunuyor.

Sınav Sonuç Belgeleri'nin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılıyor. Bu işlem, https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından yapılıyor.

2018-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak.

Adaylar kılavuza ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Öğrenciler sınavda nelere dikkat etmeli?

Sınavda dikkat edilmesi gerekenler listesinin başında zamanı iyi kullanmak geliyor. Bunun için öğrencinin zorlandığı sorularda zamanını kaybetmemesi ve o soruyu geçerek daha sonraya bırakması gerekiyor.

Öğrencilerin büyük bir emek sarf edip hazırlandığı sınavlar kodlama hatası yüzünden heba olabiliyor. Bunun yaşanmaması için, öğrenciler sınavdan çıkmadan önce sınav kağıdında işaretlediği cevaplar ile kağıda kodladığı cevapları kontrol etmeli.

Sınavda dört yanlış bir doğruyu götüreceği için öğrencilerin bilmediği soruları işaretlememesi öneriliyor. Böyle durumlarda, şıklardan giderek sorunun cevabını bulmak da mümkün.

Sınava daha iyi konsantre olmak için arada bir dinlenmek, masada hep aynı pozisyonda oturmamak yararlı olabiliyor.

Aynı zamanda sınav sonucuyla ilgili herhangi olumsuz bir düşünceye kapılıp sınava önyargılı girmemek gerekiyor.

Sınav hangi durumlarda geçerli sayılacak?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesi'ni sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kağıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kağıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kağıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması.

Kaynak: TRT Haber