Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda ham puan kuralı değişti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) iki oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adayların puanlarının hesaplanmasıyla ilgili değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden şöyle açıklandı:

"Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS'de TYT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT'de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup, 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir."

Kaynak: AA