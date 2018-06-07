Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'ndan engelli öğrencilere 7/24 erişim hizmeti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) başlattığı "Engelsiz İletişim" projesi kapsamında, engelli öğrenciler Kurumsal İletişim Merkezi tarafından aranacak.

Öğrencilere, yurdun fiziki yapısı, hizmetleri, ortak alanlara erişim, burs/kredi alıp almadıklarına dair sorular sorulacak. Ayrıca öğrencilere merkeze 7/24 erişim sağlayabilecekleri bilgisi verilecek.

Yurt yerleştirmeleri ve burs tahsisinde engelli öğrenciler öncelikli

KYK, yurt yerleştirmelerinde ve burs tahsisinde engelli öğrencilere öncelik tanıyor. Sağlık Kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendiren öğrenciler, yurtlarda öncelikli olarak barındırılıyor, burs imkanından faydalanıyor.

81 il ve KKTC'deki 794 yurtta 1534 engelli öğrenci, kendileri için tasarlanan özel odalarda barınıyor. Yurtlarda engelli öğrenciler için ayrılmış toplam 2 bin 420 yatak bulunuyor. KYK, toplam 3 bin 694 engelli öğrenciye de burs veriyor.

Engelli öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak rahat ve sorunsuz sürdürebilmelerine imkan sağlayacak şekilde yeni ve modern yurtlar inşa ediliyor.

Mevcut yurtlarda da her il ve ilçede en az bir kız ve bir erkek yurt bloğunda olmak üzere TSE 911 standartlarına uygun rampa ve asansörler yapıldı, görme engelli öğrenciler için kılavuz zemin hazırlandı.

Öğrencilerin yurt hizmetleri hakkında görüşleri alınıyor

Engelli öğrenciler yurdun fiziki yapısı, yurt hizmetleri, ortak kullanım alanları ile ilgili soru ve sorunlarını Kurumsal İletişim Merkezi'ne iletebiliyor.

Öğrencilerin yurt hizmetleri hakkında görüşlerinin alınacağı, "Engelsiz İletişim" projesi kapsamında, engelli öğrencilerin sorunları ve talepleri rapor haline getirilerek, daha iyi ve kaliteli hizmet için ilgili birimlerce değerlendirilecek.

Kaynak: AA