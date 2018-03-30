YTB'nin Türkiye Bursları'ndan 16 bin öğrenci yararlanıyor

Türkiye Busları programının başladığı 2012 yılında yaklaşık 25 bin olan Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 5 kat artarak bugün 125 bini aştı.

Türkiye’nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor, hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.

Yükseköğrenimini Türkiye'de yapmak için 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye Bursları'na 172 ülkeden başvuran 122 bin öğrencinin 5 bini Türkiye'de üniversitede okumaya hak kazandı.

Halihazırda 160 ülkeden 16 bin yabancı öğrenci, 55 şehirde 105 üniversitede burslu olarak akademik eğitim alıyor. Burslar dışında kendi imkanıyla Türkiye'de okuyan öğrencilerle bu sayı 100 bini aşıyor. YTB'nin bursları ile 2016'da 1425 Suriyeliye de Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı verildi.

Türk yükseköğrenim sisteminin uluslararası nitelik kazanmasında önemli rol üstlenen program kapsamında her yıl ortalama 5 bin öğrenciye burs veriliyor.

Mülakatla seçiliyorlar, Türkçe öğreniyorlar

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Bursları'na her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor.

Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Bursları'na, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil.

Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor.

Türkiye Mezunları'nın 150 bine yakın üyesi bulunuyor

Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görerek ülkelerine dönen mezunlar arasındaki iletişim ise "mezun buluşmaları" programlarıyla geliştiriliyor.

Gönül elçileri olarak ülkeleriyle Türkiye arasında köprü kuran "Türkiye Mezunları"nın, 160 ülkede 150 bine yakın üyesi bulunuyor.

Birçoğu ülkesinde önemli konumlara gelmiş bürokrat, iş adamı, gazeteci, akademisyen ve siyasetçi olan Türkiye Mezunları, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesinde büyük rol oynuyor.

Kaynak: AA