YTB'den çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı

Çocukların Türk tarihi ve kültürü ile dünyayı daha iyi tanıyabilmeleri için hazırlanan "YTB Çocuk" internet sitesi hikaye, masal ve oyunlarla yenilendi.

"Karakterini seç, yıldızlara tıkla, dünyayı keşfet" sloganıyla geçen yıl 23 Nisan'da yayına giren siteye "www.ytbcocuk.com" adresinden erişiliyor.

"YTB Çocuk" web sitesine "www.ytbcocuk.com" adresinden erişen çocuklar masalları hem okuyup hem dinleyebiliyor, seyahat ve bilim notlarından bilgi edinebiliyor.

Türkiye ve Türk kültürünün de tanıtıldığı sitede çocuklara yönelik çeşitli oyunlar bulunuyor

Siteyi ziyaret eden çocuklar, karşılarına çıkan Ayça, Gündüz, Övgün ve Aydan adlı karakterlerden birini seçerek "Okuyorum", "Geziyorum", "Oynuyorum" ve "Keşfediyorum" bölümlerinde hem masal okuyabiliyor hem de gezi ve bilim dünyasına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

Sesli hikaye ve masallar da var

Görme engelli çocukların ya da henüz okuma yazma bilmeyenlerin dinlemesi için sitede sesli hikaye ve masallar yer alıyor.

Çocuklar, sitenin "Okuyorum" bölümde görsel ve sesli paylaşılan "Keloğlan ile Sihirli Lokma", "Kirpi Kardeşler ile Tavşanın Yarışı" ve "Küçük Yaramaz Tilki" gibi masallara erişebiliyor.

"Geziyorum" bölümünde yer alan "Kültür Atlası", "Tarihin İzinde", "Doğadan" ve "Dünyadan" başlıklarında seyahat ve bilgi notları çocukların merak ve keşfetme duygularına hitap ediyor. Çocuklar bu bölümde Türkiye'nin ve dünyanın tarihi ve turistik yerlerini tanıma imkanı buluyor.

Sitede, çocukların bilgin ve buluşları yakından tanımaları için hazırlanan "Keşfediyorum" bölümünde de "Harika Seyahatler", "Dünyayı Değiştirenler" ve "Bilgi Yolcuları" başlıkları var.

"Dünyayı Değiştirenler" bölümünde Kristof Kolomb, Nicola Tesla, Isaac Newton, İbni Sina, Leonardo da Vinci, Louis Pasteur, Albert Einstein, Biruni, Piri Reis gibi kaşiflerin ve bilim insanlarının astronomi, tıp, matematik, fizik alanlarında insanlığa sundukları katkılar hakkında bilgiler yer alıyor.

Kaynak: AA