YTB'den "aile ve sosyal hizmetler" uzmanlık bursu

Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) edinilen bilgiye göre, yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde üniversite öğrenimi görmüş vatandaşlara, terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmaları için "YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu" verilecek.

Burs programı ile, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin çeşitliliğinin artırılmasını ve hizmet sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

"YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu" ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı, gerontoloji gibi bölümlerde üniversite öğrenimi görmüş vatandaşların belli alanlarda uzmanlaşması için mesleki sertifika programları desteklenecek.

Burstan yararlanarak aile ve sosyal hizmetler alanında uzmanlaşanlar, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakım evlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslah evlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapabilecekleri nitelikleri kazanacak.

Mesleki olarak ise psikolog, pedagog, aile danışmanı, terapist, gerontolog, yaşlı bakım uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet tercümanı, uzman bilirkişi gibi unvanları alabilecek.

Burs almaya hak kazananların YTB'nin bilgisi dahilinde, yurt dışında yerleşik ve Türk vatandaşlarına yönelik faaliyette bulunan bir STK bünyesinde uzmanlık alanına uygun olarak yaşlı bakımı ve rehabilitasyon, gerontoloji, dil ve konuşma terapisi, bağımlılık, engelli bakımı ve rehabilitasyon, aile ve evlilik danışmanlığı, kültürel tercümanlık gibi alanlarda gönüllü danışmanlık hizmeti sağlaması bekleniyor.

Başvuru şartları

Burs programına Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç gibi yurt dışında vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, aile ve sosyal hizmetler alanında eğitim alanlar burs için başvuru yapabilecek.

Başvuranların ayrıca, 1 Ocak 1975 ve sonrası doğmuş olmaları, orta öğrenimini yurt dışında tamamlamış olmaları, ilgili ülke makamları tarafından resmi olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim programından kabul almış olmaları da gerekiyor.

İlgilenenler, detaylı bilgi için ashburs@ytb.gov.tr adresine elektronik posta gönderebilir ve basvuru.ytb.gov.tr sayfasından programa başvurabilir.

Kaynak: AA