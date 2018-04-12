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YÖK'ten Osmangazi üniversitesi'ne rektör ataması

YÖK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı.

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YÖKten Osmangazi üniversitesine rektör ataması

YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.Y

ükseköğretim Kurulunca, ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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