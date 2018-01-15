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Buradasınız : » » YÖK'ten başarılı üniversitelere "Alan Odaklı Başarı Ödülü"

YÖK'ten başarılı üniversitelere "Alan Odaklı Başarı Ödülü"

YÖK, uluslararası alanda başarı gösteren üniversitelere "Alan Odaklı Başarı Ödülleri" verilecek.

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YÖKten başarılı üniversitelere &quot;Alan Odaklı Başarı Ödülü&quot;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, kurul tarafından, geçen sene Quacquarelli Symonds (QS) yetkililerinden, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanların tespitine yönelik bir çalışma yapması istendi.

QS Türkiye Ülke Direktörlüğü yetkilileri, bu kapsamda 46 alanda Türkiye'deki üniversitelerin çıktılarını değerlendirdi ve uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanları tespit etti. Bu kapsamda başarılı olduğu belirlenen üniversitelere, "Küresel Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı"nda, "Alan Odaklı Başarı Ödülleri" verilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla düzenlenecek toplantıda, Türkiye Yükseköğretim Sisteminin uluslararası arenada mevcut durumu değerlendirilecek ve geleceğe yönelik planlamalar ele alınacak.

Türkiye'deki üniversitelerin rektörleri, yurt dışındaki bazı üniversitelerden yöneticiler ile QS ve University Ranking by Academic Performance (URAP) yetkililerinin de katılacağı toplantı, yarın saat 13.00'te Saraç'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: yükseköğretim kurulu, YÖK, Alan Odaklı Başarı Ödülleri
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