Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) başlatılan ve yükseköğretim tarihinde ilk olan "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na başvurular, 7 Şubat'a kadar yapılabilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından ilk kez kamuoyu ile paylaşılan ve yükseköğretim tarihinde bir ilk olan "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik tek dil sınavı YÖKDİL'e başvurular başladı.

YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart 2017'de, tek oturumda, 30 ilde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri ise 27 Şubat'ta yayımlanacak.

Adaylar, 7 Şubat'a kadar "http://yokdil.yok.gov.tr" adresinden sınav başvurularını yapabilecek. Başvuru ücretinin 75 lira olarak belirlendiği sınavda adaylar, kredi/banka kartı ile ödeme yapabilecek.

"Alana özgü" ilk akademik dil sınavı

YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

Sınava başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.

YDS yapılmaya devam edilecek

İlgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS'de uygulandığı gibi sınavdan adayların, doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekecek.

Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav, gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek, yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Öte yandan, mevcut YDS devam edecek, adaylar her iki sınava da girebilecek ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak. AA