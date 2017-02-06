YÖKDİL sınavının başvuru süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yarın sona erecek YÖKDİL Sınavı başvurularının süresinin yoğun talep üzerine 10 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Saraç, sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook üzerinden, "alana özgü" dil yeterliliğini belirlemeye yönelik dil sınavı YÖKDİL'e başvuru süresinin yoğun talep üzerine uzatıldığını duyurdu.

Başvuru süresi, yarın sona erecek YÖKDİL Sınavı'na katılacaklara 10 Şubat'a Cuma günü saat 18.00'a kadar zaman verdiklerini belirten Saraç, bilgi ve başvuru için "http://yokdil.yok.gov.tr" adresinin ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Sınav 5 Mart'ta 30 ilde düzenlenecek

Buna göre, adaylar 10 Şubat Cuma günü saat 18.00'e kadar "http://yokdil.yok.gov.tr " adresinden sınav başvurularını yapabilecek. Sınav giriş belgeleri 27 Şubat'ta yayımlanacak.

YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart'ta tek oturumda, 30 ilde gerçekleştirilecek. Başvuru ücretinin 75 lira olarak belirlendiği sınavda adaylar, kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilecek.

"Alana özgü" ilk akademik dil sınavı YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık alanlarında) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor.

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

Sınava yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.

İlgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS'de uygulandığı gibi sınavdan adayların, doktora başvuru süreci için en az 55, doçentlik başvuru süreci için ise en az 65 puan alması gerekecek. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav, gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek, yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Öte yandan, mevcut YDS devam edecek, adaylar her iki sınava da girebilecek ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak.