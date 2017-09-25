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YÖKDİL Sınavı için başvurular yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılacak üçüncü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları yarın başlayacak.

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YÖKDİL Sınavı için başvurular yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılacak üçüncü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları yarın başlayacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üçüncü YÖKDİL Sınavı 5 Kasım Pazar günü, 30 ilde ve 35 sınav merkezinde saat 09.30'da tek oturum halinde yapılacak.

Sınav başvuruları yarından itibaren 6 Ekim'e kadar "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında düzenlenecek sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

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