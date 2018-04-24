"YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için başvurular başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ödüllerin, kurumun misyonuna uygun, özgün, yenilikçi, üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmaları, projeleri desteklemek amacıyla verildiğini anlattı.

"Yeni YÖK olarak, son dönemde gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çalışmalar ile de uyumlu olarak iyi uygulamaların teşvik edilerek özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz."

Saraç, ödüllerin geçen yıl ilk kez verilmesine rağmen yoğun ilgi gördüğünden de bahsetti.

Geçen yıl ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Akademik Yıl Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti.

Üç tez ödül alacak

YÖK Üstün Başarı Ödülleri, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride veriliyor.

Bireysel ödül kategorisinde Yılın Doktora Tezi Ödülü üç tez için verilecek. "Fen ve Mühendislik Bilimleri", "Sağlık Bilimleri", "Sosyal ve Beşeri Birimler" alanlarında tez yazan öğrenci ve öğretim görevlileri birlikte ödüllendirilecek.

Kurumsal ödüller ise "Topluma Hizmet Ödülü", "Uluslararası İş Birliği Ödülü", "Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü" ve "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü" olmak üzere dört kategoride verilecek.

Saraç, bu amaçla her bir ödül için özel komisyonlar oluşturulduğunu ve başvuruların değerlendirilmesinde, bilimsel kriterler ve yenilikçiliğin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda katkıların da dikkate alındığını söyledi.

İkincisi verilecek YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ne başvurmak isteyenler, odul.yok.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Geçen hafta başlayan 2018 yılı başvuruları, 4 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA