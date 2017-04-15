YÖK üniversitelere ziyaret başlattı

YÖK Genel Kurul üyelerinden oluşturulacak heyetler, haftalık ya da aylık dönemlerde bir üniversiteyi ziyaret edecek.

Heyet, üniversitelerde başta öğretim elemanları ve öğrenciler olmak üzere ilgili bütün paydaşlarla görüşecek.

Bu kapsamda ilk olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Şişman ve Zeliha Koçak Tufan'dan oluşan heyet Çorum'a gitti.

Ziyarette öncelikle üniversitenin senato üyeleriyle görüşen heyet, ardından öğretim elemanları ile biraraya geldi.

Üniversite yetkilileri, bu görüşmeler esnasında YÖK üyelerine çeşitli öneri ve sorunlarını iletti.