'YÃ–K Doktora Bursu' gÃ¼z dÃ¶nemi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, "100 tematik alanda 2 bin YÃ–K Doktora Bursu" iÌ‡Ã§iÌ‡n yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretiÌ‡m kurumlarÄ±nÄ±n gÃ¼z dÃ¶nemiÌ‡ baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± 22 MayÄ±s'a kadar baÅŸvuru yapabilecek.

YÃ–K'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kurul tarafÄ±ndan belirlenen Ã¶ncelikli alanlarda TÃ¼rkiye'nin doktoralÄ± insan kaynaÄŸÄ±na olan ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere, yurt iÃ§indeki devlet Ã¼niversitelerinde 100 tematik alanda YÃ–K Doktora Bursu verilecek.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, baÅŸvurmak istedikleri alanlara iliÅŸkin YÃ–K'e 5 MayÄ±s -22 MayÄ±s gÃ¼nleri arasÄ±nda "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinden baÅŸvuru yapabilecek. AyrÄ±ca doldurulan form, rektÃ¶rlÃ¼kler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼st yazÄ± ekinde BaÅŸkanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderilecek.

BaÅŸvuru

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±,"100/2000 YÃ–K Doktora Bursu BaÅŸvuru Formu"nda istenilen verilerin giriÅŸini yapmak Ã¼zere belirleyecekleri kiÅŸiyi YÃ–KSÄ°S'te yetkilendirecek. Yetkilendirme, ilgili yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumunun personel dairesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

BaÅŸvuru yapÄ±lan her bir program iÃ§in "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinde bulunan baÅŸvuru formunun, eksiksiz olarak doldurulmasÄ± gerekiyor.

Sisteme giriÅŸler Internet Explorer veya Mozilla Firefox Ã¼zerinden yapÄ±lacak.