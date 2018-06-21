YÖK Başkanı Yekta Saraç: Mevcut ALES sonuçları geçerli olacak

27 Eylül 2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı.

Danıştay, sürenin 5 yıla çıkarılmasıyla ilgili yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç açıklama yaptı

Karar sonrası, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında lisansüstü eğitim sınavları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES’e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığı görülmüştür."

5- Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, “30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine” karar verilmiştir. Hayırlı olsun… — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 21 Haziran 2018

Saraç, mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçtiklerini vurguladı.

"Sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük.Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, 30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA