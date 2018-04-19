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Buradasınız : » » YÖK Başkanı Saraç: Sınav ertelendi, öğrenciler bir hafta daha kazandı

YÖK Başkanı Saraç: Sınav ertelendi, öğrenciler bir hafta daha kazandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında sınav tarihlerinde değişiklik yaptık. Burada en şanslı olan öğrencilerimiz, bir hafta daha kazandılar" dedi.

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YÖK Başkanı Saraç: Sınav ertelendi, öğrenciler bir hafta daha kazandı

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılmak üzere Erzurum'a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Valiliği ziyaret ederek Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü.

"Sınav ertelendi, bu hususta öğrenciler şanslı"

Saraç, bir gazetecinin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle aynı tarihe denk gelen YKS'nin tarihindeki değişiklik yapıldığını hatırlatması üzerine, "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce kendilerine ilettiği yanıtını verdi.

Çalışma için ön hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Saraç, "Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: YÖK, sınav, erken seçim
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