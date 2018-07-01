YKS'nin soru ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu ile bugün düzenlenen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı.
YKS'nin son oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT soru kitapçıklarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Sorular, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.
Kaynak: AA