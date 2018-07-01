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YKS'nin soru ve cevapları erişime açıldı

Bu yıl ilk kez uygulanan YKS'nin soru ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:08





