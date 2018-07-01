YKS maratonunda ikinci gün

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı.

Türkiye'de 81 ilde, 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanan sınava 2 milyon 381 bin 784 üniversite adayı başvurdu.

Adaylara birinci oturumda, Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün yapılacak.

Alan Yeterlilik Testi'nde Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden 40'ar soru sorulacak.

Yabancı Dil Testi'nde ise 80 soru soru yer alacak.

Sınav soruları

ÖSYM, YKS sorularının tamamını bugün akşam saatlerinde internet sitesinden açıklayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılan birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak

ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak önceden belirlenen bir tarihte değişikliğe gitmedi. Buna göre YKS sonuçları, planlandığı gibi 31 Temmuz 2018’de açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan YKS sınavına dair açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber