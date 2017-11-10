YKS başvuru tarihi belli oldu

ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ni duyurdu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

KPSS başvuruları 10-21 Mayıs

Ayrıca, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı 22 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS başvuruları ise 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

YKS'deki önemli değişiklikler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İkinci oturum için ise adaylar 24 Haziran Pazar günü ter dökecek. Dil sınavı sorularına adaylar yine aynı tarihte Pazar günü öğleden sonra cevap verecek.

Yapılan bir diğer değişiklik ise Temel Yeterlilik Testi'nin içeriğine ilişkin.

Önceki sistemde sosyal ve fen bilimleri kazanımları örtülü olarak sorulacaktı. Ancak şimdi Türkçe ve Matematik testlerinden oluşan ilk oturum olan TYT'ye 40 soru eklendi. Adaylar Sosyal bilimler ve Fen Bilimleri sorularına da cevap verecek.

Sosyal Bilimler testinde, 5 Coğrafya, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe, 5 Tarih sorusu yer alacak. Fen Bilimleri testinde ise Biyolojiden 6, Fizikten ve Kimyadan 7'şer soru sorulacak.

Yapılan değişiklikle birlikte soru sayısı 120'ye çıktı. Adaylardan bu sorulara 135 dakikada cevap vermeleri istenecek.

İlk kez uygulanacak Temel Yeterlilik Testi için örnek sorular, ÖSYM tarafından paylaşılacak.

Kaynak: AA/TRT Haber



