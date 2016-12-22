YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile öğrenci alacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci alan öğretmenlik programları, aynı içerikteki Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) puan türlerine çevrildi.

YÖK'ün yeni düzenlemesine göre, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programı YGS-1 puan türünden MF-1 puan türüne, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı, YGS-6'dan TM-2'ye, kimya öğretmenliği programı, YGS-2'den MF-3'e, okul öncesi öğretmenliği programı, YGS-5'ten TS-1'e, özel eğitim öğretmenliği programı da YGS-4'ten TS-1 puan türüne dönüştürüldü.

Öte yandan, eğitim fakültelerine girişte başarı sıralaması 240 bin olarak belirlendi. AA