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YGS 2. Değerlendirme Sınavı erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik YGS 2. Değerlendirme Sınavı erişime açıldı.

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YGS 2. Değerlendirme Sınavı erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise son sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2. Değerlendirme Sınavı erişime sunuldu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite sınavlarına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunlarının genel başarı düzeylerini ölçmek, sınav kaygılarını düşürmek, sınav pratiği oluşturmak amacıyla YGS 2. Değerlendirme Sınavı, bugün itibarıyla yayımlandı.

Tüm sınıf düzeylerinde hazırlanan kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavlarına odsgm.meb.gov.tr/kurslar internet adresinden erişilebiliyor. AA

Etiketler: meb, YGS, ygs 2. değerlendirme sınavı
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