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Yetenekli öğrenciler liseye yetenek sınavı ve okul puanıyla girebilecek

Sanat, spor ya da müziğe yeteneği olan öğrenciler, lisede yetenek sınavı ve okul puanıyla girebilecek.

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Yetenekli öğrenciler liseye yetenek sınavı ve okul puanıyla girebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında bir alternatif daha sunacak.

Çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen ve bu alanda eğitim almasını isteyenlere yönelik, yetenek ve ortaokul başarı puanıyla öğrenci alınacak.

Yetenek sınavı ile öğrenci alımı

Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

İsteyen öğrenciler, merkezi sınav puanlarına göre özel yabancı liselere ya da özel Türk kolejlerine de kayıt yaptırabilecek.

Bu alternatiflerin dışında çocuklarının sanat, spor ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler için bir seçenek daha olacak.

Türkiye genelindeki güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri'ne yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne göre öğrenci alınacak.

Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

Bakanlığın verilerine göre bu yıl Türkiye genelinde 81 güzel sanatlar, 74 spor lisesine yetenek ve ortaokul başarı puanı kullanılarak yerleştirme imkanı sağlanıyor.

Bunların dışında 4'ü spor, 2'si ise görsel sanatlar ve klasik sanatlar (musiki) alanında özel yetenekle öğrenci alacak toplam 6 imam hatip lisesi bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye genelindeki 8 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin "Denizcilik" alanında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için mülakat ve beden yeterliliği sınavı yapılacak. Bu sınav, daha önceki yıllarda 9'uncu sınıfın sonunda yapılırken bu yıl ilk kez 8'inci sınıfı bitiren öğrencilere uygulanacak.

Yetenek sınavıyla alım yapılacak liselere girişlerle ilgili takvim ve detaylara haziran ayı içerisinde yayımlanacak yerleştirme kılavuzunda yer verilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: yetenek sınavı, meb
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