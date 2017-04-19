  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yekta Saraç, 2. YÖKDİL sınavının tarihini açıkladı

Yekta Saraç, 2. YÖKDİL sınavının tarihini açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz Pazar günü yapılacak.

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Yekta Saraç, 2. YÖKDİL sınavının tarihini açıkladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz Pazar günü yapılacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, düzenledikleri anket sonuçlarına göre, YÖKDİL Sınavı'nın erken tarihte tekrarlanmasına, ayrıca Arapça dilinde de sınav yapılmasına ilişkin istek olduğunu belirlediklerini aktardı.

Anket sonuçlarını dikkate alacaklarına ilişkin daha önce açıklama yaptıklarını ifade eden Saraç, şu değerlendirmede bulundu:

"Taleplere ilişkin yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, YÖKDİL Sınavı'nın 9 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına ve bu sınavın İngilizce'ye ek olarak Almanca, Arapça, Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdik. Ayrıca bu yıla mahsus olmak üzere YÖKDİL Sınavı'nı 3 defa yapacağız. 3'üncüsünü kasım ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu yıldan sonra YÖKDİL Sınavı doçentlik ve lisansüstü takvimleri de dikkate alınarak yılda 2 defa yapılacaktır. "

Saraç, paylaşımında, kararın hayırlı olmasını diledi ve YÖK olarak alacakları kararlara paydaşları ortak kılmaya devam edeceklerini kaydetti.

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