YDUS tercih işlemleri bugün başladı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS-2016) tercih işlemleri bugün başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre adaylar, 17 Aralık 2016'da gerçekleştirilen YDUS için 10 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecekler.

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapabilecekler.

2016-YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak yerleştirmelerde, dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih işlemi ise ancak idari yargı kararı sonrasında yapılabilecek.

Adayların tercih edebilecekleri alanlar ise şöyle belirlendi:

Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ve Üroloji.