Yurdu etkisi alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı haberimizde. İşte eğitime ara verilen illerimiz.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu için Cumartesi öğle saatlerine kadar kar yağışı uyarısında bulundu.

Ankara

Ankara Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil ediliği bildirildi.

Isparta

Isparta'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Senirkent, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Konya

Konya'nın 3'ü merkez olmak üzere 16 ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Ilgın, Altınekin ve Yunak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkisini sürüdüren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Eskişehir

Eskişehir'de, yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki günden itibaren kentte etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kent genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sakarya

Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Hüseyin Avni Coş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava şartları nedeniyle kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Kararın, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için alındığını ifade eden Coş, öğrencilerden tatil sürecinde vakitlerini çok iyi değerlendirmelerini istedi.

Uşak

Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Uşak'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.

Burdur

Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.

Bilecik

Bilecik kent merkezi ve 5 ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile Pazaryeri, Bozüyük, Sögüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Nevşehir'de eğitime kar engeli

Nevşehir'de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Nevşehir'de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime yarın ara verildi.

İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, oluşabilecek rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Çankırı'da okullar yarın tatil edildi

Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kocaeli'de eğitime kar engeli

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KOÜ'de tatil

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin İl merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde okullar yarın da tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Mersin'de etkili olan kuvvetli yağış ve yaşanan sel nedeniyle il merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 30 Aralık 2016 saat 00.01'den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan yağışta mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Mersin'de il merkezi ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde okullar bugün de tatil edilmişti.