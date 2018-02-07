Yardımcı doçentlik görüşmeleri başladı

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın verdiği Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

Teklifteki düzenlemeler hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bilim hayatını, üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yüksek öğretimi kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Teklifle de aynı amaca hizmet edilmek istenmektedir." diye konuştu.

Teklifin ana ekseninin, yardımcı doçentliğe ilişkin düzenleme olduğunu anlatan Yılmaz, yardımcı doçentliğin kalkacağını, doktor öğretim üyeliği kadrosunun ihdas edildiğini vurguladı.

Bakan Yılmaz, "Teklif ile son yıllarda üniversite sayısının artışına bağlı olarak Üniversitelerarası Kurulun yapısı işlevsel hale getirilmektedir." dedi.

"Doçentlikte sözlü sınavı kaldırırsak kalite düşer"

Yılmaz'ın sunumunun ardından milletvekilleri teklifin tümü üzerinde görüş ve önerilerini sundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, komisyon üyesi olmadığını, ancak bir öğretim üyesi olarak kendisine gelen eleştiri ve önerileri komisyona aktarmak için söz aldığını belirtti.

Düzenlemedeki doçentliğe geçişte sözlü sınavın kaldırılmasını doğru bulmadığını ifade eden Ilıcalı, "Doçentlikte sözlü sınavı kaldırırsak, kaliteyi çok düşürmüş oluruz. Yetiştirecekleri öğrenciler açısından bunu düşünmek lazım. Doçentlikteki sözlü sınavın kalkması halinde büyük sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise teklifteki en büyük açığın bilimsel yetkinliğin nasıl ölçüleceği olduğunu ifade etti.

Komisyonda birlikte hareket edilerek, bu soruna ortak çözüm bulunmasını isteyen İrgil, aksi halde bu durumun ileride daha büyük sıkıntılara neden olacağını ileri sürdü.

İrgil, akademik hayattaki yükselmelerde sadece bilimsel yayınların değil, saha çalışmalarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise gelecek kuşaklara etki edecek eğitim süreçlerinde ehliyet ve liyakatın ön plana alınması gerektiğinin altını çizdi.

Yüksek öğretime ilişkin düzenlemenin geniş bir kitleyi etkilediğini, bunun için de ince elenip sık dokunması gerektiğini ifade eden Aydın, teklifteki bazı düzenlemelere değindi.

Aydın, akademisyenin dünya ile iletişim halinde olabilmesi için yabancı dil bilmesinin gerekli ve zorunlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA