Yaklaşık 2 milyon öğrenci TEOG'da ter dökecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında gelecek hafta gerçekleştirilecek ikinci dönem ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımına yönelik planlama yapıldı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 8. sınıf öğrencilerine yönelik TEOG sınavları, yurt içinde 970, yurt dışında ise 15 merkezde gerçekleştirilecek.

26 Nisan'da başlayacak, 2 gün sürecek

TEOG ikinci dönem sınavları 26 Nisan'da başlayacak ve 2 gün sürecek. Merkezi ortak sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımı öngörülüyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda gerçekleştirilecek.

Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren ve bilgileri modüle işlenen 7 öğrenci hastanede, 205 öğrenci evde, 11 bin 776 öğrenci tek kişilik sınıfta sınava alınacak ve bu öğrencilere 15 dakika ek sınav süresi tanınacak.

Sınavın yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapılacak oturumları, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak.

Sınav uygulaması, tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, 26 Nisan Çarşamba yapılacak birinci oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 27 Nisan Perşembe günkü ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçık türleri kullanılacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacak. Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak. Sınav düzenlenecek okullarda, sınav günleri ders yapılmayacak.

İngilizce testini 1 milyon 166 bin 750 öğrenci, Fransızca testini 391 öğrenci, Almanca testini 378 öğrenci, İtalyanca testini de 23 öğrenci yanıtlayacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Musevilik dersine 33, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ermenilik dersine ise 226 öğrenci girecek.

Sınav sonuçları, e-okul'da açıklanacak

TEOG sınavına giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendiren öğrenciler, 20-21 Mayıs'ta mazeret sınavlarına girebilecek. Sınav sonuçları, e-okul sisteminde açıklanacak.

TEOG ikinci dönem sınav sorularının basımı için kapalı devre matbaa süreci 22 Mart'ta başladı. Sınav güvenliği için kapalı devre süreci boyunca jandarma ekiplerince önlemler alındı. Sınav soruları, Bakanlığın 4 yılda oluşturduğu soru havuz sistemi içinden müfredata uygun şekilde hazırlanan sorular arasından seçildi.

"Cevapların cevap kağıdına işaretlenmesi gerekiyor"

MEB yetkilileri, ortak sınav sisteminde bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmadığını, sınav kapsamındaki müfredatın önceden ilan edildiğini, beklenmedik bir soruyla karşılaşılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Yetkililer ayrıca geçen sınavlarda az sayıda öğrencinin cep telefonu ile sınava girmesinin ve soruların yanıtlarını cevap anahtarına işaretlemeyi unutmasının sınavda puan alamamalarına neden olduğunu hatırlatarak, şu uyarılarda bulundular:

"Öğrencilerimizi, özellikle bu husus konusunda uyarmak isteriz. Cevapların, soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlenmesi gerekiyor. Sınava cep telefonu gibi elektronik cihazlarla girmek ise kural ihlaline girdiğinden maalesef sınavın iptaline neden oluyor. Öğrencilerin, daha önce ilan ettiğimiz müfredat kapsamındaki kazanımlara çalışmaları halinde sürpriz bir soru ile karşılaşma ihtimalleri yok. 20 soru için 40 dakika süre tanıyoruz ve sınavı yetiştirememe gibi bir durumları da söz konusu değil. Sınav zor olmayacak, düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Bu nedenle öğrencilerimiz, gönül rahatlığıyla sınava girsinler." AA