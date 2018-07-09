Van'da çocuk üniversitesi kuruldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), çocuklara üniversiteyi tanıtmak, çağın bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak amacıyla "Çocuk Üniversitesi" kurdu.

Üniversite programına, 45 çocuk kayıt yaptırdı.

Üniversite öğretim üyelerinden eğitim alacaklar

Program kapsamında 6-13 yaş grubundaki çocuklar, "Doğa okulu", "Yenilikçi fen laboratuvarı uygulamaları" ve "Gerçekliğin ötesinden bakmak, sanal gerçeklik" alanlarında iki hafta boyunca üniversite öğretim üyelerinden eğitim alacak.

Kayıt döneminin tamamlanmasının ardından YYÜ Eğitim Fakültesi binasında "Çocuk Üniversitesi" açılış programı düzenlendi.

"Bunu tamamlayıcı eğitim olarak ele almak gerekir"

Törene katılan Van Vali Vekili Mehmet Parlak, anlamlı bir program için bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuk Üniversitesi" projesinin üniversitenin son zamanlardaki en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

"Çocuk bir boş levha ve işlememiz, doldurmamız gereken, tamamen vatandaşlık odaklı birçok ahlaki ödevi yüklememiz gereken bir birey midir yoksa kendi şahsına münhasır hiçbir sınırlamaya gerek kalmadan yetişecek özgür bir birey mi? Bu iki yaklaşımında artıları ve eksileri var. Çocuğu özgür bırakmak gerekir ama milli manevi değerleri donanmış şekilde geleceğimizin yarınları ülkemizin umudu olan çocukların, sahip olduğumuz milli ve manevi değerler anlamında yetişmesi de önem arz ediyor. Bunu okullarda aldığı eğitime ilave anlamında tamamlayıcı eğitim olarak ele almak gerekiyor."

"Çocuklarımızın vatanperver nesiller olarak yetişmesine katkı sunacak"

YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel de çocukların bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunacak önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

"Bu çalışma, önemli bir eksikliği gidermesi açısından önemlidir. Ayrıca çocuklarımızın karakterlerinin gelişimi döneminde bilimsel donanımları yanında milli ve manevi değerlerine bağlı ve doğru bilgilendirilmiş, vatanperver nesiller olarak yetiştirilmesine de katkı sunacaktır. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmadan saf ve safi zihinlerini bilim ve sanat ile buluştuğu bir merkez ve üniversite olmaktan memnuniyet duyduğumuzu bildirir, emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"Çocukların deneyimleyerek çalışmalar yürütmesini hedefliyoruz"

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Asiye Parlak Rakap üniversitenin toplumla bütünleşmesine katkı sunulması açısından önemli bir çalışma yaptıklarını anlattı.

"Üniversite ve toplum iş birliğine dayanan bir uygulama ve çocuklarımızın sadece ders görmesi, akademik anlamda yetişmesi değil, aynı zamanda oynayarak, deneyimleyerek çalışmalar yürütmesini hedefliyoruz. Bu anlamda üniversitenin öncelikle bölgemize, sonrasında da ülkemize anlamlı bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız ve onlar için daha anlamlı çalışmalar yürütmek istiyoruz. Kayıtlarımız doldu. 45 öğrencimiz programda eğitimlerine devam edecekler. Çocuklarımıza tüm hayatları boyunca başarılar diliyoruz."

Programa katılan veliler, projenin çocukların gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, gelecek planlamasında buradan alacakları eğitimin kendilerine yol göstereceğini söyledi.

Kaynak: AA