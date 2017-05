Üstün Yetenekliler Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi açılacak

Konferansa çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ile Üstün zekalı öğrencilerin eğiticileri ve aileleri katıldı.

ERASMUS Plus kapsamında planlanan etkinlikte üstün yetenekli ve zekalı çocukların eğitimi üzerine farklı temaların ele alınması, konu ile ilgili uluslararası çalışmaların ve alan uzmanlarının deneyimlerini paylaşılması ile bu çocuklara eğitim veren öğretmenler, aileler, kurumlar ve araştırmacılara ışık tutulması planlanıyor.

Üstün Zekalı öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar ve bunlara yönelik çözümlerin konuşulduğu konferansta bu öğrencilerin kişisel gelişimleri ve adaptasyonları ile ilgili araştırma sonuçları ve rapolar sunuldu.

Dünya genelinde en güncel eğitim modellerinin uygulandığı Üstün Yetenekli Öğrenciler’in Türkiye’deki yaklaşımların dünya ile entegre modeller ile sürdürüldüğü kaydedildi.

Koordinatörlüğünü Gazi Üniversite’sinin üstlendiği Üstün Yetenekli-Zekalı Çocukların Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler Projesi İtalya’dan The European Pole of Knowledge (Europole), Almanya’dan Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen (LEB) ve Çek Cumhuriyeti’nden EDU Merkezi ile ortaklaşa yürütülmektedir.

Konferansın sonunda MEB işbirliği ile Gazi üniversitesi tarafından “Üstün Yetenekliler Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hizmete açılacağı duyurulup bu merkezde üstün yeteneklilerin değerlendirilmesi/tanılanması ve eğitimi konularında bilimsel araştırmalar yürütüleceği kaydedilmiştir.