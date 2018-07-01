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Üniversitelerin bölünmesi Anayasa Mahkemesi gündeminde

Anayasa Mahkemesi, üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini 5 Temmuz'da yapacak.

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Üniversitelerin bölünmesi Anayasa Mahkemesi gündeminde

CHP, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, bazı büyük üniversitelerin bölünmesine olanak tanıyan hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini 5 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını tespit edecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

İptali istenen hükümler

CHP, ilgili kanunun Selçuk, Kütahya Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Gazi, Sakarya, Ondokuz Mayıs, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Süleyman Demirel üniversitelerine bağlı bazı bölümlerin bağlantısının değiştirilmesiyle ilgili hükümlerinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor.

Kaynak: AA

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