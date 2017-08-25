  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Üniversitelerde ek yerleştirme tercihleri başladı

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri, bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet adresinden yapılacak.

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Üniversitelerde ek yerleştirme tercihleri başladı

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri, bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılacak.

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapmış olmak zorunluluğu bulunuyor.

Ek yerleştirme tercihleri, bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

15 lira olacak ek yerleştirme ücreti, 6 Eylül 2017 saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.

Bu arada ÖSYM'nin sitesinden 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabilecek.

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