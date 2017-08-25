Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme başladı

ÖSYM, 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dün akşam yayınladı. Buna göre adaylar 2017-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini bugünden başlayarak 5 Eylül kadar ÖSYM'nin internet adresinden yapabilir.

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için 2017 ÖSYS ek yerleştirme kılavuzunu internet adresi üzerinden paylaştı. 2017 ÖSYS yerleştirmelerinde hiçbir üniversiteye yerleşmeyen adaylar 25 Eylül-5 Eylül tarihleri arasında şansları bir kez daha deneyebilecek. Üniversitelere kayıtlarsa 13-19 Eylül’de.