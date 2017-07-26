  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.559
    EURO 4.147
  • BIST 107263.72
    ALTIN 142.757
Buradasınız : » » Üniversite tercih süresi bugün sona eriyor

Üniversite tercih süresi bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan 2017 ÖSYS tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona erecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Üniversite tercih süresi bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan 2017 ÖSYS tercih işlemleri, bugün saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM, üniversite adaylarının 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini ve sürenin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Etiketler: ösym, üniversite tercih süresi, üniversite tercihleri için son gün
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER