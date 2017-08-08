Üniversite tercih sonuçları bugün açıklanacak

ÖSYM, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarını bugün "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak.
ÖSYM, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarını bugün "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.
ÖSYM, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarını bugün "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak.