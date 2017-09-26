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Üniversite sınavında YGS ve LYS ayrımı kalkıyor

Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.

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Üniversite sınavında YGS ve LYS ayrımı kalkıyor

Üniversite sınav sistemi değişiyor. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkıyor. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek.

YÖK'ten üniversiteye girişte yeni sistemle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkacaktır. Yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek. Baraj puanı yine olacak, belli alanlarda uygulanmakta olan başarı sıralaması şartının aranmasına devam edilecek. Yeni sınav sistemi yüksek ihtimalle bu yıl haziranda uygulanacak. Sınav bir hafta sonu 2 günde çoklu oturum şeklinde yapılacak."

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